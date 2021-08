Kipchoge dans la légende

Actualités





par Martin Schmuda (iDalgo)

Eliud Kipchoge est devenu le premier athlète depuis 41 ans à conserver son titre olympique au marathon. Le Kényan s'est imposé à Sapporo en 2'08''38 devant le Néerlandais Abdi Nageeye (2'09''58) et le Belge Bashir Abdi (2'10''00). Avec un départ à 7h du matin au Japon pour éviter les grosses chaleurs, les organismes étaient tout de même mis à rude épreuve et les conditions ont eu raison de certains favoris, comme l'Éthiopien Shura Kitata, blessé à la cuisse gauche et le Brésilien Daniel Do Nascimento, victime d'un malaise. Kipchoge a dirigé le groupe de tête pendant la majorité de la course, jusqu'à placer un coup d'accélérateur entre le 30e et le 35e kilomètre (distance qu'il a bouclé en 14''28), qui a notamment laissé sur le carreau le Français Morhad Amdouni, 17e sur la ligne d'arrivée. L'athlète africain de 36 ans a ensuite pu terminer sans être inquiété pour remporter sa quatrième médaille olympique.

(c)2021 iDalgo