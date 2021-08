Le Japon cherche à étendre l'état d'urgence à 21 préfectures au total

Actualités





TOKYO (Reuters) - Le Japon cherche à étendre l'état d'urgence à huit préfectures supplémentaires, ce qui porterait le total des préfectures en état d'urgence à 21, afin d'endiguer la hausse rapide des infections au coronavirus, a annoncé mercredi le ministère japonais en charge des mesures de lutte contre le COVID-19.

"Le nombre de cas critiques a augmenté soudainement et le système médical est dans une situation extrêmement difficile", a déclaré le ministre de l'Économie, Yasutoshi Nishimura, au début d'une réunion avec un groupe d'experts.

Le gouvernement japonais souhaite imposer les mesures d'urgences dans huit régions à partir de vendredi et jusqu'au 12 septembre, a ajouté le ministre.

Les restrictions imposées au Japon ont été plus souples que les confinements observés dans d'autres pays, et ont consisté à demander aux restaurants de fermer plus tôt en échange de subventions, et aux entreprises d'encourager leurs employés à travailler depuis chez eux.

(Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html