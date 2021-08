L’émissaire spécial américain pour le climat se rend au Japon et en Chine

Actualités





TOKYO (Reuters) - L’émissaire spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, est arrivé mardi au Japon pour s’entretenir avec le Premier ministre japonais et d’autres représentants de la coopération en matière d’émissions de carbone et la réduction du recours aux énergies fossiles, comme le charbon, avant de se rendre à Tianjin, en Chine.

Les entretiens avec les deux puissances économiques asiatiques visent à “engager les efforts pour faire face à la crise climatique”, a annoncé lundi le département d’Etat américain dans un communiqué.

Au Japon, les discussions devraient porter sur le recours au charbon, le Japon étant le seul pays du G7 construisant des centrales à charbon après le désastre nucléaire de Fukushima qui a poussé le pays à fermer la plupart de ses réacteurs. (Voir notre article : Le Japon « addict au charbon » : revoir la politique énergétique pour ne pas finir isolé)

Lors de sa visite en Chine, John Kerry cherchera à renforcer les engagements pris en avril, lorsque Washington et Pékin avaient accepté de coopérer pour freiner rapidement le changement climatique.

La Chine, les Etats-Unis et le Japon sont respectivement les premier, deuxième, et cinquième plus grands pays émetteurs de carbone au monde.

