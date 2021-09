Nissan dévoile une technologie qui réduit de moitié le coût du recyclage des terres rares

Actualités





TOKYO (Reuters) - Nissan Motor a mis au point une nouvelle technologie permettant de réduire de moitié le coût du recyclage des terres rares utilisées dans les moteurs à aimant pour véhicules électriques, a déclaré la société japonaise vendredi.

Dans un contexte de tensions entre la Chine et les États-Unis, les constructeurs automobiles tentent de réduire leur dépendance à l’égard d’un élément clé des voitures électriques, à savoir les aimants permanents qui alimentent les moteurs électriques, la plupart étant fabriqués à partir de terres rares provenant de Chine.

Nissan, en collaboration avec Katsunori Yamaguchi, professeur à l’université de Waseda, a mis au point une nouvelle technologie de recyclage: elle permet de récupérer les composés de terres rares utilisés dans le moteur sans le démonter, ce qui est la méthode classique, avec plus de pureté et d’efficacité.

Les moteurs à aimants permanents, qui sont composés de terres rares comme le néodyme et le dysprosium, se servent de la force magnétique dont ils disposent naturellement pour mettre le véhicule en mouvement.

Avec une nouvelle technologie de raffinage à sec, Nissan fait fondre les rotors, la partie rotative du moteur, dans un four à plus de 1 400 degrés Celsius pour en extraire les terres rares.

La nouvelle méthode permettra de réduire le temps de traitement à environ 4 heures, contre 8 actuellement, et de diviser par deux le coût du recyclage, a déclaré à la presse Kazuhiro Ogawa, responsable chez Nissan.

Le groupe a indiqué qu’il continuera à expérimenter des installations à plus grande échelle, dans le but de rendre le processus commercialement viable au milieu des années 2020.

Les constructeurs automobiles s’inquiètent également des variations considérables du prix des métaux et des dommages causés à l’environnement par la chaîne d’approvisionnement.

“La réduction de l’utilisation des terres rares est un défi majeur car les ressources sont inégalement réparties, les prix fluctuent en fonction de l’équilibre entre l’offre et la demande, et le processus d’extraction et de fusion a un impact sur les écosystèmes”, a déclaré Kazuhiro Ogawa.

Le groupe, qui a réduit l’utilisation des terres rares lourdes au stade de la conception et les recycle, a par ailleurs indiqué qu’il visera à l’avenir une dépendance zéro vis-à-vis des ressources nouvellement extraites.

(Reportage Yuka Obayashi; version française Kate Entringer)

