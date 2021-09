Toyota dépensera plus de 13,5 milliards de dollars pour le développement de batteries d’ici 2030

Actualités





TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Toyota Motor Corp a annoncé mardi qu’il prévoyait de dépenser plus de 13,5 milliards de dollars (11,37 milliards d’euros) d’ici 2030 pour le développement de batteries et de leur système d’alimentation, destinés à ses véhicules électriques.

Le premier constructeur automobile mondial utilise plusieurs types de batteries pour ses véhicules et est également considéré comme un pionnier en matière de production de masse de batteries à l’état solide.

Ces dernières représentent une possible révolution pour les constructeurs automobiles, car elles sont plus denses en énergie, se chargent plus rapidement et sont moins susceptibles de prendre feu. Si leur développement s’avère un succès, elles pourraient remplacer les batteries lithium-ion liquides.

La société a toutefois précisé que la courte durée de vie de ces cellules demeurait un problème.

“Nos recherches pour de meilleurs matériaux à utiliser se poursuivent”, a expliqué Masahiko Maeda, directeur de la technologie de Toyota, lors d’une conférence de presse.

Les efforts visant à produire en masse des batteries à l’état solide ont échoué à cause de leurs coûts de fabrication élevés et leurs tendances à se fissurer après leur utilisation.

Toyota prévoit également d’utiliser des batteries à l’état solide dans les véhicules électriques hybrides tels que la Prius, a précisé le groupe.

(Reportage Tim Kelly, rédigé par Sayantani Ghosh, version française Laura Marchioro, édité par Sophie Louet)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html