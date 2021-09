L’UE cherche à approfondir ses liens avec la région Indo-Pacifique

Actualités





(Reuters) - L’Union européenne cherchera à établir de nouveaux partenariats numériques avec le Japon, la Corée du Sud et Singapour, et des relations plus étroites en matière de commerce et d’investissements avec Taïwan, dans le but de renforcer son influence en Asie, rapporte mardi le journal Nikkei.

L’UE cherchera à renforcer les chaînes de valeurs des semi-conducteurs avec ses partenaires asiatiques.

L’UE s’est aussi engagée à créer des relations commerciales et d’investissements avec des partenaires avec qui elle n’a pas encore d’accords, comme Taïwan, ajoute le Nikkei, citant la version préliminaire d’un document stratégique portant sur la région Indo-Pacifique.

Le document exprime aussi l’intérêt de l’UE à travailler avec les pays du dialogue quadrilatéral sur la sécurité (“Quad”) — Etats-Unis, Australie, Inde et Japon — sur des questions comme le changement climatique, les technologies ou les vaccins.

