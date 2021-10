Grande-Bretagne : Le fonds CD&R gagne les enchères pour le rachat de Morrisons

Actualités





par James Davey et Sarah Young

LONDRES (Reuters) - Le groupe américain de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a remporté samedi les enchères organisées pour le rachat de la chaîne britannique de supermarchés Morrisons en offrant sept milliards de livres sterling (8,2 milliards d'euros).

Le Takeover Panel, l'autorité publique en charge des fusions-acquisitions au Royaume-Uni, qui a organisé les enchères, a annoncé que CD&R avait offert 287 pence par action Morrisons contre 286 pence pour le consortium rival emmené par le conglomérat japonais Softbank et le fonds Fortress Investment Group.

Le conseil d'administration de Morrisons a recommandé samedi soir l'offre de Clayton, Dubilier & Rice à 287 pence l'action en vue d'une assemblée générale prévue le 19 octobre.

En août, les administrateurs de la chaîne britannique avaient recommandé aux actionnaires d'accepter une offre de CD&R à 285 pence par action.

CD&R n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur le résultat des enchères.

Si les actionnaires valident l'offre, CD&R pourrait prendre dès la fin du mois le contrôle de Morrisons. Ce dernier serait ainsi la deuxième enseigne de supermarchés britannique à passer sous le contrôle d'investisseurs financiers en moins d'un an après la reprise d'Asda, numéro trois du marché, en février par les frères Mohsin et Zuber Issa et le groupe de capital-investissement TDR Capital.

(Reportage Sarah Young et James Davey, version française Marc Angrand et Gilles Guillaume)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html