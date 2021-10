Le Nobel de littérature au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah

Actualités





STOCKHOLM (Reuters) - Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, dont toute l’oeuvre est traversée par le thème des bouleversements vécus par les réfugiés, a annoncé l’Académie suédoise.

Né en 1948 sur l’île de Zanzibar, Abdulrazak Gurnah est arrivé en Grande-Bretagne en tant que réfugié à la fin des années 1960. Il est l’auteur de dix romans, dont “Près de la mer” en 2006, et de nouvelles. Il vit à Brighton et enseigne à l’université de Kent.

L’Académie suédoise a choisi de récompenser cet écrivain “pour sa compréhension empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du sort des réfugiés dans le gouffre entre les cultures et les continents”.

Abdulrazak Gurnah succède à la poète américaine Louise Glück, récompensée en 2020. Parmi les possibles lauréats du Nobel cités cette année figuraient la Française Annie Ernaux ou encore le Japonais Haruki Murakami.

(Reportage Simon Johnson et Niklas Pollard à Stockholm et Justyna Pawlak à Varsovie; avec la contribution de Johan Ahlander et Anna Ringstrom à Stockholm et Terje Solsvik à Oslo; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html