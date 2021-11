Japon: Kishida annonce un plan de soutien à l'économie de 490 milliards de dollars

Actualités





par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto

TOKYO (Reuters) - Le Japon a dévoilé ce vendredi un nouveau plan de soutien économique à l'ampleur inédite, avec une enveloppe de 490 milliards de dollars (432,9 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus, alors même que la tendance mondiale est au resserrement des mesures de stimulus.

Ce nouvel ensemble budgétaire va accentuer la pression sur les finances publiques, après des mois de dépenses massives dont certaines sont considérées par les détracteurs comme sans aucun lien avec la pandémie - notamment les aides directes aux ménages avec enfants.

Le plan, dont le montant global devrait atteindre 690 milliards de dollars, inclut 490 milliards de dollars de mesures de soutien allant du versement d'une aide aux ménages à des subventions aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

L'ampleur du projet, bien supérieur à ce qu'anticipait le marché, illustre la détermination du nouveau Premier ministre Fumio Kishida à relancer l'activité au Japon, qui peine davantage que les autres grandes économies à effacer le choc provoqué par la crise sanitaire.

Il sera principalement financé par un budget additionnel d'ici la fin de l'année d'environ 32.000 milliards de yens et le restant sera probablement financé par le budget de l'exercice fiscal de l'an prochain.

"Nous mobiliserons tous les outils disponibles pour financer le plan, y compris l'émission d'obligations pour couvrir le déficit", a déclaré Fumio Kishida.

L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, alors que les problèmes d'approvisionnement et la résurgence de l'épidémie de coronavirus ont lourdement pesé sur les investissements des entreprises et sur la consommation.

