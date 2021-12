L’extravagant milliardaire Maezawa Yûsaku, premier touriste japonais dans la Station spatiale internationale

Actualités

Baïkonour, Kazakhstan (Reuters) - Le 8 décembre, le milliardaire Maezawa Yûsaku s’est envolé à bord d’une fusée russe pour la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi le premier touriste japonais à y séjourner.

L’homme d’affaires de 46 ans a par ailleurs demandé à ses fans de lui proposer cent idées d’activités à faire dans l’espace, et il planifie déjà de jouer au badminton.



(gauche à droite) Maezawa Yûsaku, l’astronaute russe Alexandre Missourkine et Hirano Yôzo, l’assistant de Maezawa. Ils ont décollé le 8 décembre à bord d’une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan (Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS)

Maezawa Yûsaku a créé sa fortune en fondant la société de vente en ligne d’articles de mode Zozotown, qu’il a revendue au géant de la téléphonie Softbank en 2019. Célèbre pour ses extravagances, comme son importante collection d’art et de voitures, il peut également se vanter de posséder un compte Youtube bien fourni, avec plus de 820 000 abonnés, ainsi que le compte Twitter japonais le plus suivi (notamment après avoir distribué environ 7 500 euros à 1 000 de ses followers qui avaient retweeté son message en janvier 2020).



La fusée Soyouz MS-20 du programme Roscosmos, avec Maezawa Yûsaku à son bord, le 8 décembre 2021 (REUTERS/Shamil Zhumatov)



(REUTERS/Shamil Zhumatov)

Ce périple sur l’ISS est considéré pour Maezawa comme une sorte de « préparation », avant une aventure encore plus colossale : un tout premier voyage privé autour de la Lune en 2023, qui s’effectuera durant une semaine avec la fusée Starship développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk. Il recherche d’ailleurs toujours activement huit personnes pour l’accompagner. Les candidats devront effectuer un bilan médical et passer un entretien.



Maezawa Yûsaku (REUTERS/Shamil Zhumatov)



(REUTERS/Shamil Zhumatov)

(Reportage de Shamil Zhumatov; texte de Gabrielle Tétrault-Farber; édité par Andrew Osborn et Alex Richardson. Version française de Nippon.com)

