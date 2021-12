Le Japon reconnaît avoir surévalué certaines données économiques

Actualités





par Tetsushi Kajimoto et Kantaro Komiya

TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais a surévalué les données relatives aux commandes dans le secteur du BTP depuis des années, a annoncé mercredi le Premier ministre japonais Fumio Kishida, un aveu qui pourrait entamer la crédibilité des statistiques officielles utilisées par les investisseurs et les économistes.

Il n'a pas été précisé pourquoi le gouvernement avait commencé à réécrire les données. Il n'a pas non plus été possible de savoir comment le produit intérieur brut (PIB) japonais pourrait être affecté, les analystes s'attendant toutefois à ce que l'impact soit limité, les entreprises concernées n'étant probablement pas de grande envergure.

"Il est regrettable que cela ait pu arriver", a déclaré Fumio Kishida. "Le gouvernement va étudier rapidement les moyens à mettre en place pour qu'une telle chose ne se reproduise pas."

Le Premier ministre s'exprimait devant le Parlement après que le journal Asahi a rapporté que le ministère japonais du Territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme avait "réécrit" les données qu'il avait reçu d'environ 12.000 entreprises depuis 2013, au rythme d'environ 10.000 entrées par an.

Fumio Kishida a précisé que des "améliorations" avaient été apportées aux chiffres depuis janvier 2020 et qu'il n'y avait aucun impact direct sur les chiffres du PIB pour l'année 2020-2021.

Bien que l'effet produit sur les chiffres du PIB pour les années précédentes soit minime, cette révélation devrait soulever des interrogations sur la fiabilité des données, qui servent de base aux économistes et aux investisseurs cherchant à comprendre et à prévoir les tendances de la troisième économie mondiale.

Ce n'est pas non plus la première fois que des problèmes concernant les données gouvernementales ont été rapportés. En 2018, une faille avait été relevé dans les données du ministère japonais de la Santé.

(avec Leika Kihara et Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud)

