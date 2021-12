Rétro 2021 : Florent Manaudou, retour gagnant

Actualités





par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Après avoir mis sa carrière de nageur entre parenthèses pendant plus de deux ans, Florent Manaudou a signé son grand retour aux Jeux olympiques de Tokyo... Et de quelle manière ! Champion olympique de la distance en 2012, puis battu d'un centième par Anthony Ervin en 2016, le nageur français décroche la deuxième place sur 50 m le 1er août dernier (21''55), derrière un Caeleb Dressel intouchable (21''07) et juste devant Bruno Fratus (21''57). Cette médaille d'argent évite à la natation française de rentrer fanny du Japon, comme cela leur était arrivé à Atlanta en 1996. D'un point de vue personnel, Florent Manaudou rejoint sa sœur, Laure, dans le club restreint des triples médaillés français en individuel. Jamais rassasié, l'athlète français pourrait retourner dans le grand bain aux Jeux olympiques de Paris en 2024, devant son public.

