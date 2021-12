Des handballeuses en or !

Actualités





par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une année légendaire pour les handballeuses françaises ! Tout commence à Tokyo avec une victoire contre la Hongrie en match d’ouverture. En ballotage défavorable avant le dernier match de poule, les filles d’Olivier Krumbholz se sauvent grâce à une victoire contre le Brésil ! Lors des matchs à élimination directe, les Bleues sont au-dessus du lot et finissent par remporter l’Or Olympique en se défaisant de la Russie. Les handballeuses deviennent Championnes olympique pour la première fois de leur histoire ! En décembre, lors du Mondial Espagnol, les Bleues connaissent une meilleure entrée en matière et abordent le deuxième tour de la compétition invaincues ! Lors des demi-finales, les joueuses renversent une situation mal embarquée contre le Danemark et se qualifier en finale contre la Norvège ! En première mi-temps, les Bleues récitent leur handball en menant notamment de 6 buts dont 4 à la pause ! Mais, lors de la seconde période, les Norvégiennes reviennent transfigurées et étouffent les Françaises pour remporter le titre mondial ! À 30 minutes près, les Bleues réalisaient un incroyable doublé.

