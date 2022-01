Une finale Barty - Rybakina

Actualités





par Mickael Pinta (iDalgo)

Ashleigh Barty et Elena Rybakina se retrouveront dimanche pour la finale du tournoi d’Adélaïde. Devant son public, l’Australienne a pris le meilleur sur la Polonaise et tenante du titre Iga Świątek 6-2, 6-4 dans l’affiche de ces demi-finales. Après avoir sauvé une balle de break lors de quatrième jeu de la rencontre, Barty a remporté les 5 jeux suivants pour remporter le premier set. Plus incisive que son adversaire, la vainqueur de Wimbledon a breaké son adversaire dès sa première occasion et ne l’a plus lâché. Après avoir remporté 5 titres en 2021 en autant de finales, Ashleigh Barty a l’occasion de lancer sa saison de la meilleure des manières. Pour ce faire, elle devra battre la Kazakhe Elena Rybakina qui est venue à bout de la Japonaise Misaki Doi 6-4, 6-3 pour se qualifier pour sa première finale depuis 2020.

