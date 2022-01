Réunion « 2+2 » entre la France et le Japon pour assurer la sécurité de la zone Indo-Pacifique

Actualités

TOKYO (Reuters) – Le jeudi 20 janvier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la ministre des Armées Florence Parly se sont entretenus en visioconférence avec leurs homologues japonais, le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa et le ministre de la Défense Kishi Nobuo.

À l’ouverture de cette réunion dite « 2+2 », ce dernier a exprimé son inquiétude sur l’instabilité de la situation sécuritaire à laquelle font face le Japon et la France dans la zone Indo-Pacifique, jugeant qu’elle est « en train de s’aggraver ».



(Dans le sens des aiguilles d’une montre) Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la ministre des Armées Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa et le ministre de la Défense Kishi Nobuo, le 20 janvier 2022. REUTERS/Issei Kato/Pool



Les quatre ministres ont réaffirmé leur coopération pour la création d’une zone de prospérité Indo-Pacifique libre et ouverte. Garantir la stabilité de cette région où se trouve des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti ainsi que des forces militaires françaises est en effet un moyen de lutter efficacement contre l’expansion de la Chine et le développement des missiles de la Corée du Nord. Depuis le début du mois de janvier, celle-ci a déjà procédé à quatre essais de tirs balistiques, des actes qualifiés de menace pour la paix et la sécurité de la région par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon entre autres.

La question de Taïwan, sur laquelle la Chine veut affirmer sa souverainté, a été également été abordée en mettant l’accent sur le rôle central des forces japonaises.



Le Japon et la France ont déjà conclu plusieurs accords relatifs à la sécurité, notamment portant sur le transfert de technologies d’équipements, sans compter les exercices militaires qui s’effectuent conjointement depuis quelques années.

Les discussions « 2+2 » se sont déroulées en amont du sommet virtuel entre le Premier ministre Kishida Fumio et le président américain Joe Biden, qui se tiendra le 21 janvier au soir. La Maison blanche a fait savoir que les deux leaders discuteraient de sujets sécuritaires et économiques, de cybersécurité, du changement climatique et d’autres questions bilatérales.

(Reportage de Kiyoshi Takenaka, édité par Michael Perry, Bernadette Baum et Mark Heinrich. Version française de Nippon.com)

