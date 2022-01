Entretien Biden-Kishida sur la coopération sécuritaire USA-Japon

Actualités





par Elaine Lies et David Brunnstrom

TOKYO/WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida doivent s’entretenir ce vendredi de questions sécuritaires sur fond de menaces croissantes représentées par la Chine, les programmes de missiles de la Corée du Nord et le déploiement militaire de la Russie à la frontière ukrainienne.

Cette réunion virtuelle marquera la première discussion d’importance entre les deux dirigeants depuis que Fumio Kishida a accédé au pouvoir à Tokyo en octobre dernier.

Elle intervient dans le sillage des entretiens à haut niveau ministériel menés en format “deux plus deux” (ministres des Affaires étrangères et ministres de la Défense) plus tôt ce mois-ci entre les deux pays.

Washington et Tokyo sont convenus à cette occasion d’oeuvrer à renforcer leur coopération face aux menaces émergentes en matière de défense.

Par ailleurs, en amont de l’entretien virtuel entre Joe Biden et Fumio Kishida, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan et son homologue japonais Takeo Akiba ont discuté jeudi de leurs approches respectives à l’égard de la Corée du Nord, de la Chine et de questions économiques dans l’Indo-Pacifique, a rapporté la présidence américaine.

La Maison blanche a fait savoir que Joe Biden et Fumio Kishida discuteraient de sujets sécuritaires et économiques, de cybersécurité, du changement climatique et d’autres questions bilatérales.

(Reportage Elaine Lies à Tokyo et David Brunnstrom à Washington, avec Steve Holland et Trevor Hunnicutt à Washington; version française Jean Terzian)

