Bali accueille le premier vol touristique international depuis deux ans

Actualités





DENPASAR, Indonésie (Reuters) - L’île indonésienne de Bali, destination prisée des touristes étrangers, accueille jeudi son premier vol direct international depuis près de deux ans, mais seuls une poignée de visiteurs seront à bord en raison des strictes mesures sanitaires encore en vigueur dans le pays.

Un vol Garuda Indonesia en provenance de Tokyo devait atterrir à Bali dans l’après-midi, avec six ressortissants étrangers et six Indonésiens à bord, a déclaré Ida Ayu Indah Yustikarini, responsable à l’Office du tourisme du gouvernement de Bali.

Bien que l’île ait été officiellement ouverte aux visiteurs provenant de Chine, de Nouvelle-Zélande, du Japon et de quelques autres pays dès la mi-octobre, aucun vol direct non cargo n’a été effectué depuis lors.

L’Indonésie maintient en effet des mesures de quarantaine beaucoup plus strictes que ses voisins d’Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande, qui a rétabli l’entrée sans quarantaine pour les visiteurs vaccinés depuis mardi, et les Philippines, qui feront de même à partir du 10 février.

Les touristes vaccinés qui débarquent à Bali doivent rester en quarantaine entre cinq et sept jours dans des hôtels ou sur des bateaux au large.

La lenteur de la réouverture de l’île fait suite à une augmentation des cas de COVID-19, principalement due au variant Omicron. Le pays a rapporté mercredi près de 18.000 infections, le chiffre le plus élevé depuis août.

Connue pour le surf, ses temples, ses cascades et sa vie nocturne, Bali a attiré 6,2 millions de visiteurs étrangers en 2019, l’année précédant le début de la pandémie. L’ensemble du pays n’a enregistré que 1,6 million de visiteurs étrangers l’an dernier, soit une baisse de 61,57% par rapport à 2020.

(Reportage Stanley Widianto et Yuddy Cahya Budiman; version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html