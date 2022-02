Johaug en or, Cavet au pied du podium

Actualités





par Lucas Fontaine (iDalgo)

Therese Johaug était intouchable aujourd'hui lors de l'épreuve de skiathlon. La Norvégienne a écrasé la course en passant la ligne avec quasiment une minute d'avance sur ses rivales. Triple championne du monde de la discipline, l'athlète de 33 ans décroche son premier titre olympique individuel. La Russe Nepryaeva et l'Autrichienne Stadlober complètent le podium. La première française Delphine Claudel termine neuvième. Pas de médaille pour Benjamin Cavet. Dans une super finale de ski de bosses très relevée, le tricolore a échoué à la 4e place en totalisant 79,44 points. Le Suédois Walter Wallberg a été sacré champion olympique devant le Canadien Kingsbury et le Japonais Ikuma. La Chine a quant à elle remporté sa première médaille d'or de la quinzaine olympique à Pékin grâce à son relais mixte de short-track, épreuve qui faisait son apparition aux JO. Le quatuor de patineurs chinois a devancé l'Italie, d'extrême justesse, et la Hongrie en finale.

(c)2022 iDalgo