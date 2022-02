Un million de doses de rappel administrées par jour : l’objectif du Premier ministre japonais

Actualités

TOKYO (Reuters) - Lundi 7 février, le Premier ministre Kishida Fumio a fait savoir qu’il souhaitait doubler le nombre de doses de rappel administrées par jour.

« Nous allons davantage accentuer nos efforts et augmenter le nombre quotidien d’injections à un million d’ici la fin du mois », a dit le dirigeant japonais lors de la réunion de la commission du budget de la Chambre basse de la Diète.



Le Premier ministre Fumio Kishida (Stanislav Kogiku/ Pool via REUTERS)

Les gouvernements locaux et les entreprises seront sollicités le plus rapidement possible pour atteindre cet objectif.

Le taux de vaccination de la troisième dose anti-Covid au Japon est actuellement de 5,9 %. (Voir les chiffres en détail sur le site officiel du Kantei)

Samedi 5, l’Archipel a franchi la barre des 100 000 infections pour la première depuis le début de l’épidémie il y a deux ans.

Si Tokyo a été toutefois mise sous un état de quasi-urgence, tout comme 34 autres préfectures (sur les 47) jusqu’au 13 février, une extension d’au moins trois semaines est à l’étude actuellement pour 13 d’entre elles, dont la capitale.

Concrètement, un état de quasi-urgence implique pour les gouverneurs des préfectures concernées de pouvoir demander aux commerces de raccourcir leurs horaires d’ouverture, de ne pas servir d’alcool après 20 h et de ne pas y accepter les groupes de plus de quatre personnes. Ces demandes ne sont toutefois pas contraignantes.

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

(Édition française de Nippon.com. Texte d’origine de Kentaro Sugiyama, Yoshifumi Takemoto et Rocky Swift, édité par Muralikumar Anantharaman et Toby Chopra)

