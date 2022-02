A Tokyo, le Nikkei chute de 2,23%

Actualités

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte baisse lundi dans un climat général d’aversion au risque, les investisseurs s’inquiétant de la situation en Ukraine et de la hausse de l’inflation aux États-Unis.L’indice Nikkei a perdu 2,23% à 27.079,59 points et le Topix, plus large, a cédé 1,71% à 1.929,13 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)

