Les alliés du G7 se réunissent après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden s’est entretenu jeudi matin avec ses homologues du G7 afin de décider de sanctions plus sévères contre la Russie, après le déclenchement par Vladimir Poutine de ce que Joe Biden a appelé “une guerre préméditée” contre l’Ukraine.

Joe Biden, qui s’était entretenu tard mercredi avec le président ukrainien, Volodimir Zelenski, a également réuni son conseil de sécurité national plus tôt dans la journée jeudi pour évoquer la situation dans ce pays, selon un responsable de la Maison Blanche.

Le président américain a prévu de s’exprimer publiquement sur l’Ukraine à 12h30 EST (17h30 GMT).

La réunion virtuelle entre les États-Unis et leurs alliés est en cours, a déclaré la Maison Blanche, et le G7 se prépare à répondre à ce que le président américain a appelé mercredi soir “une attaque non provoquée et injustifiée des forces militaires russes” sur l’Ukraine.

“Le président (Vladimir) Poutine a fait le choix d’une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et des pertes humaines catastrophiques”, a souligné Joe Biden.

Cette déclaration est survenue peu après l’annonce par Vladimir Poutine du lancement d’un opération militaire dans l’est de l’Ukraine.

Les “autres conséquences qui seront imposées par les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires sur la Russie” sont attendues plus tard jeudi, d’après la Maison Blanche.

Washington va également se coordonner avec ses alliés de l’Otan afin “d’assurer une réponse forte et unie qui dissuade toute agression contre l’alliance”, a déclaré le président américain.

L’Alliance doit par ailleurs se réunir en urgence vendredi, après avoir annoncé jeudi qu’elle renforçait la présence de ses troupes sur son flanc est et mettait des centaines d’avions et de navires en alerte.

Le G7 comprend les États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, le Canada et le Japon.

