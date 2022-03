Les sociétés occidentales évitent tour à tour la Russie

Actualités





(Reuters) - Le transporteur danois Maersk va suspendre tout transport de conteneurs en provenance ou à destination de la Russie, renforçant ainsi l’isolement du pays alors que de nombreuses sociétés occidentales ont annoncé interrompre leurs activités russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Les pays occidentaux ont pris une série de mesures inédites contre la Russie pour freiner son économie et bloquer son accès au système financier mondial, encourageant ainsi les entreprises à cesser ou limiter leurs activités dans le pays.

Ces restrictions comprennent la fermeture de l’espace aérien européen aux compagnies russes, l’exclusion de la majorité des banques russes du système international SWIFT et le blocage d’une part importante des quelques 630 milliards de dollars (564 milliards d’euros) de réserves de la banque centrale russe.

Les géants de l’énergie BP et Shell ont annoncé leur intention de se retirer de Russie, renonçant ainsi à des actifs évalués à des milliards de dollars, tandis que le norvégien Equinor compte céder ses prises de participation dans des co-entreprises russes.

Le groupe français TotalEnergies a pour sa part annoncé mardi qu’il restait en Russie mais qu’il n’y développerait pas de nouveaux projets.

Cela s’ajoute à la décision de banques, compagnies aériennes et constructeurs automobiles de suspendre les livraisons à la Russie et/ou de mettre fin à leurs partenariats avec des sociétés russes.

Les sociétés américaines de cartes de paiement Visa Inc. et Mastercard Inc. ont ainsi exclu de multiples institutions financières russes de leur réseau.

Du côté des grandes entreprises technologiques, des sociétés telles que Meta, maison mère de Facebook, vont restreindre l’accès aux médias d’Etat russes RT et Sputnik à leurs plateformes dans l’Union européenne.

YouTube va également limiter RT et Sputnik en Europe en bloquant les chaînes qui leur sont liées, a déclaré mardi la société, qui appartient à Alphabet.

Lundi soir, Warner Bros a annoncé avoir retiré des écrans russes le film “The Batman” qui devait sortir cette semaine, faisant suite à la décision de Disney de suspendre la sortie de ses films en salles en Russie.

Des grands constructeurs automobiles, dont Volvo et General Motors, ont interrompu leurs exportations en Russie. Ford Motor, qui détient une participation de 50% dans trois usines russes, n’a pas fait de commentaire développé sur ses intentions.

Le constructeur japonais Mitsubishi Motors pourrait lui aussi suspendre la vente de ses voitures en Russie, a rapporté mardi l’agence de presse Jiji.

