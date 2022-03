Sony et Honda s’associent pour développer et vendre des voitures électriques

Actualités





TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile Honda Motor Co Ltd et Sony Group Corp ont annoncé vendredi leur décision de s’associer pour développer et vendre des véhicules électriques à batterie.

Les deux sociétés vont créer une coentreprise pour développer et vendre des véhicules électriques cette année avec pour objectif de commercialiser un premier modèle en 2025, ont-elles indiqué dans un communiqué.

Honda sera responsable de la fabrication du premier modèle tandis que Sony développera la plateforme de services de mobilité, ont-elles précisé.

Les présidents des deux entreprises tiendront une conférence de presse conjointe à Tokyo à 17 heures (08h00 GMT).

(Reportage Satoshi Sugiyama, version française Lou Phily, édité par Blandine Hénault)

