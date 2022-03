Naomi Osaka a craqué

Actualités





Naomi Osaka s’est faite éliminée du tournoi d’Indian Wells dans la nuit de samedi à dimanche. La Japonaise a été sèchement battue par Veronika Kudermetova, 24e joueuse mondiale (6-0, 6-4).

Ce match a surtout été marqué par les pleurs d’Osaka, intervenus dès les premiers points du match à cause d’une réflexion d’une spectatrice. L’ancienne numéro 1 mondiale n’est ensuite pas parvenue à revenir dans son match et ne s’est pas non plus présentée en conférence de presse à l’issue de celui-ci.

La nuit a également été marquée par les qualifications pour le prochain tour de Paula Badosa, Victoria Azarenka ou encore Leylah Fernandez.

