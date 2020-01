Le Japon envoie des avions à Wuhan pour rapatrier ses ressortissants par crainte du coronavirus

Actualités

Un premier avion de la compagnie All Nippon Airways (ANA) a décollé de l’aéroport de Haneda, à Tokyo, pour Wuhan en Chine le mardi 28 janvier au soir. Sa mission : ramener au pays les ressortissants japonais qui le souhaitent, suite à l’épidemie du coronavirus qui sévit actuellement dans la ville et aux alentours. Plus de 130 personnes en sont déjà mortes.

L’avion est revenu le lendemain matin avec un groupe d’environ 200 personnes à son bord. Ces derniers ont été choisis en priorité car ce sont ceux qui vivaient le plus à proximité de l’épicentre du virus, présentant donc un haut risque d’infection. Quelque 450 Japonais vivant dans la zone attendent également de rentrer chez eux, et le gouvernement a annoncé que d’autres vols sont programmés à cette fin.

Le premier avion parti de Tokyo mardi soir avait emmené des masques sanitaires et d’autres équipements de protection en soutien aux autorités chinoises.

