Premières images de la nouvelle gare de Harajuku : ouverture le 21 mars

La fin des travaux approche : la nouvelle gare de Harajuku ouvrira le 21 mars prochain.

Son apparence offre un contraste extrême avec l’édifice actuel, et sa taille lui est 4 fois supérieur. Les ascenseurs et les espaces des portiques sont aussi plus larges, permettant de désengorger le passage des usagers.

La gare actuelle date de 1924, presque 100 ans, et se trouve être la plus ancienne gare en bois des chemins de fer (Japan Railway) de Tokyo. Son toit à pignons recouvert de lames de cuivre gris-bleu et sa tour centrale aux allures de beffroi et de façades à colombage en font une bâtisse hors du temps, particulièrement remarquable dans ce quartier dédié à la mode des jeunes.

Elle était toutefois de moins en moins adaptée à l’afflux des personnes empruntant le train au quotidien, environ 75 000 en moyenne en 2018. Elle ne répondait pas non plus aux normes sisimiques et anti-incendie. Elle sera détruite après les Jeux olympiques de Tokyo qui ont lieu cet été.

