Festival de la neige de Sapporo 2020 : admirer les structures de glace tout en se protégeant du coronavirus

Actualités

Le 4 février s’est ouvert le 71e Festival de la neige de Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, accueillant chaque année plus de 2 millions de visiteurs venus de tout le Japon et du monde entier. C’est le plus célèbre festival de ce type au Japon. Jusqu’au 11 février, 201 sculptures de glaces ou de neige sont à contempler, réparties sur trois sites, à savoir Ôdôri park, la grande avenue principale de la ville (illuminations jusqu’à 22 h), le quartier animé de Susukino (illuminations jusqu’à 23 h) et l’espace d’activités Tsudome (jusqu'à 17 h).

Parmi les structures les plus impressionnantes figurent celles qui rendent hommage aux Aïnous, le peuple indigène qui vivait autrefois au nord du Japon et au large de la Sibérie, et dont leurs descendants constituent aujourd’hui une minorité qui lutte pour faire valoir leurs droits.

D’autres créations comme celle représentant le visage du capitaine de l’équipe de rugby du Japon, Michael Leitch, ou d’autres sur le thème des Jeux olympiques 2020 de Tokyo comptent parmi les originalités de cette édition.

Un autre fait remarquable cette année : la présence de solutions antispetiques sur les stands pour se désinfecter les mains et se protéger de l’épidémie actuelle de coronavirus. Des posters écrits notamment en langue chinoise et invitant les visiteurs à se munir de masques et se laver les mains sont également disposés un peu partout sur les lieux de l’événement.

