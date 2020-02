L’actrice algéro-japonaise Sawajiri Erika condamnée à 18 mois de prison pour possession de drogue

Actualités

Le tribunal du district de Tokyo a condamné l’actrice Sawajiri Erika à 18 mois de prison et 3 ans de sursis pour possession de drogue. La femme de 33 ans a plaidé coupable.

Les policiers l’ont arrêtée le 16 novembre 2019 après avoir découvert des capsules de MDMA, une drogue de synthèse, et des comprimés de LSD à son domicile de l’arrondissement de Meguro, à Tokyo. Elle aurait obtenu ces substances illégales par l’intermédiaire de connaissances, malgré l’opposition de son entourage.

Sawajiri Erika est née d’une mère algérienne berbère vivant en France et d’un père japonais. Elle débute en tant que modèle puis poursuit comme chanteuse et actrice. Son rôle le plus connu est sans doute celle de l’héroïne du drama japonais One litre of tears diffusé en 2005. Sa carrière a toutefois été parfois souillée par la mauvaise image qu’elle renvoyait concernant ses comportements incorrects.

À la suite de son procès, Sawajiri Erika a annoncé qu’elle ne comptait pas reprendre sa profession d’actrice.

