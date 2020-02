Des passagers testés négatifs au coronavirus ont été débarqués du bateau Diamond Princess à Yokohama

Actualités

Après 14 jours de mis en quarantaine, des résultats négatifs au coronavirus et aucun symptôme apparent, 443 personnes ont été débarquées du bateau de croisière Diamond Princess le 19 février dans le port de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa. Ils sont retournés chez eux en prenant les transports en commun.

Ces personnes devront cependant prendre leur température chaque jour pendant 2 semaines encore, et appeler un numéro spécial s’ils constatent un quelconque chagement d’état. Ils ont également été priés de limiter au possible leurs sorties durant cette période. La durée maximale d’incubation du virus est en effet de 14 jours.

Il reste encore plus de 2 500 passagers et membres d’équipage sur le paquebot. Au sein des 3 711 personnes à bord à l’origine, 621 ont été infectées au coronavirus. Parmi eux, 2 Japonais de 87 et 84 ans sont décédées (information transmise le 20 février).

En Chine, la propagation de l’épidémie semble diminuer.

