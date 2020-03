Appel à rester chez soi : les quartiers de Tokyo se sont vidés pour le week-end

Actualités

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a lancé un appel à rester chez soi le week-end du 28 et 29 mars, et cette demande semble avoir été écoutée.

