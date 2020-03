Le célèbre humoriste japonais Shimura Ken décède du coronavirus

Actualités

Le célèbre humoriste japonais Shimura Ken est décédé le dimanche 29 mars après avoir été infecté par le coronavirus. Il avait 70 ans.

Selon son agence, Shimura Ken avait eu de la fièvre accompagnée d’une certaine faiblesse et de difficultés respiratoires le 17 mars. Il s’était fait diagnostiquer une pneumonie trois jours après puis était rentré à l’hôpital. Le 23 mars, il était testé positif au coronavirus et son état s’était dégradé rapidement.

Shimura Ken est l’un des plus populaires humoristes du Japon depuis plus de 40 ans. Il est particulièrement connu pour son émission de divertissement Shimura ken no Bakatono sama, qui était diffusée trois fois par an depuis 1986. Il apparaissait également très souvent dans différents shows télévisés.

