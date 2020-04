Tokyo a dépassé la barre des 1 000 cas de coronavirus

Actualités

Au lundi 6 avril à 12 h (heure locale), la préfecture de Tokyo recensait au total 1 033 cas de contaminations au coronavirus depuis le début de la pandémie le 16 janvier. C’est la région la plus touchée parmi les 47 préfectures du Japon, suivie de celle d’Osaka (408 cas) et Kanagawa (265 cas).

À la seule journée du 5 avril, 143 personnes avaient été testées positives au Covid-19. C’est le deuxième jour de suite où plus de 100 infections sont enregistrées. Depuis une dizaine de jours environ, l’Archipel connaît une forte hausse du nombre de cas qui ne semble pas ralentir malgré certaines mesures exceptionnelles prises dans la capitale, comme par exemple l’appel à rester chez soi de la gouverneure de Tokyo, ou encore la fermeture des boutiques et grands magasins pour le deuxième week-end consécutif, l’interdiction d’accéder aux grands parcs de la ville ou l’annulation de tous les rassemblements et autres événements festifs.

Par ailleurs, afin d’éviter une grave congestion des hôpitaux, les patients présentant uniquement de légers symptômes seront transférés dès mardi 7 avril dans des chambres d’hôtels.



Le quartier autour de la gare de Shinjuku, totalement désert le 5 avril



Les rues d’Akihabara, le fameux quartier dédié à l’électronique, est d’habitude rempli de monde le week-end.

