Ôbayashi Nobuhiko, pionnier du cinéma expérimental et réalisateur du mythique « House » est décédé

Le monde du cinéma japonais vient de perdre l’une de ses grandes figures. Le réalisateur Ôbayashi Nobuhiko est décédé le 10 avril à 82 ans. Son œuvre la plus connue dans le monde est la comédie d’horreur culte House.

Né dans la préfecture de Hiroshima, il débute sa carrière dans les années 60 à travers le cinéma expérimental, dont il en devient l’un des plus importants représentants, puis se lance en même temps dans la publicité. Pendant une dizaine d’années, du milieu des années 60 jusqu’au milieu des années 70, il réalise plus de 2 000 films publicitaires, faisant tourner des stars internationales comme Charles Bronson, Sofia Loren ou Catherine Deneuve dans des spots qui sont restés célèbres.

Le premier long-métrage réalisé par le cinéaste est la comédie d’horreur House, qui sera un énorme succès à sa sortie en salle en 1977. Il tournera par la suite plus de 40 films, dont les plus reconnus sont La Nouvelle de la classe (1982), Toki o kakeru shôjo (« La fille qui traverse le temps », 1983) et Hanagatami (2017). Sa dernière œuvre est Labyrinth of cinema (2019), qui sortira dans les salles au courant de l’année.

Le cinéaste a toujours été un fervent défenseur de la paix, et s’est efforcé dans ses œuvres à sensibiliser le spectateur sur les ravages de la guerre. Il disait à ce propos : « Le cinéma, lui, a le pouvoir de nous sensibiliser, comme s’il s’agissait de notre propre histoire. Communiquer ce que la société de l’information ne peut transmettre, plonger le spectateur dans l’écran, lui faire ressentir jusque dans son cœur que la guerre est un mal… Voilà pourquoi je fais des films. »

Ôbayashi Nobuhiko avait été diagnostiqué d’un cancer du poumon en phase terminale en août 2016, avec 6 mois au plus à vivre. Il s’est éteint le 10 avril 2020 après avoir pu tourner deux derniers films.

Nippon.com a eu la chance de rencontrer Ôbayashi Nobuhiko lors de la sortie de hanagatami en décembre 2017. Retrouvez notre interview ici.

