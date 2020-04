Vaccin contre le Covid-19 : la préfecture d’Osaka compte débuter des essais cliniques en juillet

Actualités

Le mardi 14 avril, la préfecture d’Osaka a annoncé qu'elle comptait lancer les premiers essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus dès le mois de juillet.

Ce vaccin est actuellement testé sur des animaux par la société pharmaceutique AnGes Inc, une start-up créée par l'Université d'Osaka et basée à Ibaraki, dans la préfecture d'Osaka. Elle a commencé à développer le produit au mois de mars en collaboration avec le laboratoire de l'université. Une fois que son efficacité et sa sécurité auront été confirmées, les premiers essais cliniques sur les humains pourront être effectués.

« Nous voudrions tout d'abord administrer ce vaccin aux professionnels médicaux, qui se battent en première ligne et sont les plus exposés au Covid-19 », a déclaré le gouverneur d'Osaka, Yoshimura Hirofumi. Il a ajouté : « C'est une arme décisive contre ce fléau. »





