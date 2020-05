En 51 ans de publication continue, le manga « Golgo 13 » suspend sa parution en raison du Covid-19

Actualités

Depuis sa première apparition en novembre 1968 dans le magazine de prépublication Big Comic, le manga Golgo 13 va connaître une suspension tout à fait exceptionnelle de sa production.

Dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus, le travail groupé en atelier pendant de longues heures représente un risque potentiel d’infection, un environnement contraire aux directives des experts. L’auteur de l’œuvre, Saitô Takao, 83 ans, est en effet accompagné d’une dizaine d’assistants, assurant depuis 51 ans la parution de cette légendaire série.

Le manga s’arrêtera donc temporairement après le prochain chapitre qui sortira dans le Big Comic du 25 mai. Ceux qui paraîtront par la suite seront d’anciens épisodes de la série.

Golgo 13 met en scène un sniper d’élite du nom de Duke Tôgô, dont sa nationalité reste inconnue encore à ce jour. Au Japon, c’est le troisième manga le plus long existant, avec un 196e volume relié sorti en avril 2020, et également le quatrième plus ancien à paraître encore actuellement dans un magazine de prépublication.

En 2017, le nombre d’exemplaires vendus de Golgo 13 dépassait les 200 millions.

