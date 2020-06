Un homme d’origine étrangère décède de la rage au Japon, un premier cas en 14 ans

Actualités

Un homme d’une trentaine d’année d’origine étrangère est mort de la rage le 15 juin dans un hôpital de la ville de Toyohashi, dans la préfecture d’Aichi.

Si c’est le premier cas enregistré au Japon depuis 14 ans, c’est lorsque cette personne était aux Philippines en septembre dernier qu’elle aurait été mordu à la cheville par un chien. L’homme n’a pas consulté de médecin par la suite, puis est venu s’installer sur l’Archipel en février pour y travailler.

Il a commencé à présenter certains signes inquiétants depuis le 11 mai, comme une douleur à la jambe, des vomissements et de l’hydrophobie (la peur de l’eau, un des symptômes typiques de la rage), et a été admis à l’hôpital le 9 juin dans un état critique. La pathologie a été diagnostiquée le 12, et le patient a succombé 3 jours après.

Il n’existe pas de traitement contre la rage lorsque cette maladie mortelle apparaît, mais elle peut être prévenue par une vaccination. Environ 59 000 décès sont recensés dans le monde, principalement en Asie et en Afrique.

