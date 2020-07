Les fans de sumo peuvent à nouveau assister aux matchs, mais sans cris d’encouragements

Actualités

Le 19 juillet, le premier jour du tournoi d’été de sumo à l’arêne de Ryôgoku à Tokyo s’est terminé avec le sourire des spectateurs comblés. En effet, après plusieurs mois d’attente en raison de l’épidémie de coronavirus, ils sont désormais autorisés à assister aux matchs.



Le 19 juillet, dans l’arène du stade Ryôgogu à Tokyo

L’ambiance des rencontres est néamoins différente du contexte habituel. Dans les gradins, il n’est pas possible de s’installer aux places autour du ring, et la distanciation sociale impose que chaque banc (masuseki) ne soit occupé que par une personne, et non quatre. Le nombre total de spectateurs admis actuellement est donc le quart de la capacité maximale de l’arène. Les cris d’encouragement sont limités et chacun doit se restreindre à taper dans ses mains pour soutenir les lutteurs.

Toutes les portes doivent également rester ouvertes pour filtrer l’air et le masque est obligatoire.



La température corporelle doit être mesurée à l’entrée de l’arène de sumo.

Le calendrier 2020 des tournois de sumo a été vivement chamboulé depuis l’apparition du Covid-19 sur l’Archipel. Le tournoi de mars s’était déroulé en huis clos, et celui de mai avait été tout simplement annulé. Le tournoi actuel de juillet a débuté avec deux semaines de retard et se déroule à Tokyo au lieu de Nagoya afin d’éviter les déplacements hors de la capitale et limiter le risque de propagation du virus.

