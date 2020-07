Le designer japonais de renommée mondiale Yamamoto Kansai est décédé à 76 ans

Actualités

Le designer japonais de renommée mondiale Yamamoto Kansai est décédé le 21 juillet à 76 ans d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA). L’information a été révélée le 27 juillet.

Yamamoto Kansai est le premier japonais à avoir présenté une collection de mode à Londres, en 1971. Ses créations avant-gardistes ont su attirer une population jeune et certaines ont été portées par des célébrités telles que David Bowie, Elton John ou encore Stevie Wonder. Les capitales de la mode que sont Paris et New York lui ont ouvert les portes de leurs fashion show, et il a également organisé de nombreux grands événements de mode un peu partout dans le monde.

