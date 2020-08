Des bactéries vieilles de 100 millions d’années ont été ressuscitées par des scientifiques japonais

Actualités

Une équipe composée de scientifiques japonais et américains a réussi l’exploit de redonner vie à des bactéries vieilles de plus de 100 millions d’années, soit l’époque où les dinosaures régnaient sur terre. Ces micro-organismes ont été prélevés dans les sédiments nichés dans les profondeurs de l’océan Pacifique Sud, et ont pu se reproduire en laboratoire après avoir été placés en incubation et nourris de nutriments composés de carbone et d’azote.

Cette recherche menée par la Jamstec (Agence japonaise des sciences et technologies terrestres et marines), l’Université de Kôchi et l’Université de Rhode Island aux États-Unis a été publiée dans la revue anglaise Nature Communications le 28 juillet.

Le plancher océanique du Pacifique Sud, entre l’Australie et l’Amérique du Sud, est pratiquement dépourvu de nutriments. « La façon dont ces bactéries ont survécu tant de temps dans un environnement hostile, sans suffisamment d’énergie, reste un mystère que nous aimerions résoudre », souligne Morono Yûki, chercheur en chef de la Jamstec.

Par ailleurs, ces bactéries n’ont pas pu se développer sans oxygène. Cela suggère que l’oxygène pénètre en profondeur dans les couches sous le fond du Pacifique Sud et qu’il y existe de nombreuses bactéries qui ont besoin de cet élément pour survivre.



Une expédition en 2010 avait procédé à des prélèvements des bacteries situées dans les profondeurs du Pacifique Sud.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]