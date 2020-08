Pas de crise économique pour Nintendo, grâce à son jeu Animal Crossing

Actualités

Nintendo a présenté d’excellents résultats financiers entre avril et juin. Avec 144, 7 milliards de yens (environ 1,15 milliard d’euros) de bénéfices, la firme nippone a atteint son plus haut chiffre jamais enregistré pour la période, qui est 5,2 fois plus important que celui de l’année précédente au même trimestre.

Le temps exceptionnellement long passé à la maison suite à l’appel à rester chez soi et la fermeture des écoles a fait exploser les ventes du jeu Animal Crossing, très populaire sur la console portable Nintendo Switch. Les ventes du titre ont explosé, avec 10,6 millions d’unités durant les trois mois, atteignant au total 22,4 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie en mars.

Les ventes de Nintendo Switch, plus que satisfaisantes, se sont élevées à 5,7 millions d’unités (incluant la Switch Lite), soit 2,6 fois supérieur à l’année 2019 à la même période.

