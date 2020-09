Actualités

Deux katana forgés à partir de météorites, plus précisément de fer météoritique, sont exposés dans un musée de la préfecture de Gifu, au centre du Japon. Ils sont nés de la main de Fujiwara Kanefusa XXVI, un forgeron de 42 ans habitant à Seki, une ville connue pour sa production de sabres de haute qualité.

Selon Matsui Takanori, expert en sciences des planètes et président de l’Université de technologie de Chiba, ces œuvres permettront de comprendre un peu mieux de quelle manière a été conçue la dague découverte en 1925 dans le célèbre sarcophage de Toutânkhamon en Égypte. En effet, cet objet datant de – 1 300 avant JC aurait également été forgé à partir de fer « extraterrestre ».



Les deux sabres forgés en fer météoritique, de 15 et 17,3 cm de long.

Matsui Takanori explique que le fer météoritique est le tout premier type de fer que l’Homme a employé pour ses fabrications, et ce, jusqu’au développement des techniques de métallurgie, il y a environ 3 300 ans.

En principe, ce matériau est mélangé à des impuretés comme le sulfure, et produit une odeur de soufre lorsqu’il est fondu à haute température. De plus, les objets obtenus sont plus fragiles car l’on n’utilise pas d’acier à haut degré de pureté, contrastant nettement avec la dureté des sabres japonais. « C’est la première fois qu’un katana est forgé purement avec du fer météoritique », dit Fujiwara.

Les deux katana de l’artisan ont la particularité d’être ornés de motifs similaires à des grains de bois, contrairement aux formes en vague visibles sur la plupart des sabres japonais traditionnels.



Le forgeron Fujiwara Kanefusa XXVI

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]