Un typhon classé « extrêmement puissant » touche le sud-ouest du Japon

Le typhon Haishen, classé dans la catégorie « extrêmement puissant », a atteint les côtes de l’île de Kyûshû, au sud-ouest du Japon.

L’Agence météorologique du Japon a annoncé des vents d’intensité record, de fortes pluies et des vagues très élévées, et a prévenu d’un grand risque de dégâts des eaux et de glissements de terrain.



Les vents violents brisent les parapluies des habitants de Kagoshima, le 6 septembre.

Les ordres d’évacuation ont été lancés pour environ 1,6 million de personnes et des recommendations d’évacuer pour environ 7 millions de personnes habitant les régions de l’île de Kyûshû, celle de Shikoku, ainsi que la préfecture de Yamaguchi. Une personne est décédée, une cinquantaine de blessés ont été enregistrés et environ 360 00 foyers ont été victimes de coupures de courant (à la date du 7 septembre à 21 h 00 heure locale).

Il est prévu que le typhon continue sa route vers la péninsule coréenne.



La marée s’élève à l’arrivée du typhon Haishen, dans le port de la ville d’Amami, le 6 septembre.

