Dans le quartier de luxe de Tokyo, la station Ginza dévoile sa nouvelle architecture

Élégance et sérénité sont sans doute désormais les maîtres mots de la station Ginza, à Tokyo, qui a dévoilé un nouveau visage à ses usagers le 16 octobre. Les piliers et le plafond illuminés sont parmi les rénovations les plus impressionnantes.

La station, desservie par trois lignes de métro, est particulièrement vaste avec de multiples sorties, sans compter le nombre important de personnes traversant ses couloirs au quotidien. Le plus grand quartier de luxe de la capitale attire également beaucoup de visiteurs venus des quatre coins du monde.

Les travaux, qui avaient duré trois ans, ont ainsi pu rendre la station bien plus facile d’accès. Par exemple, une fois passé le portique à billets, des piliers de différentes couleurs aident à guider les passagers vers le quai de la ligne associée (jaune pour la ligne Ginza, rouge pour la ligne Marunouchi et argenté pour la ligne Hibiya).

Des écrans disposés au plafond présentent des images des bâtiments emblématiques de Ginza pour signifier que l’on se trouve juste en dessous d’eux. D’autres panneaux d’affichage installés sur les murs des quais font découvrir les changements d’aspect du quartier au fil des 100 dernières années.

