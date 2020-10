Le nombre d’hommes en surpoids en augmentation au Japon : un tiers des sondés ont un IMC d’au moins 25

Actualités

Le 27 octobre, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié les résultats d’une enquête annuelle montrant que le nombre d’hommes en surpoids est en augmentation au Japon depuis 2013.

L’étude s’est basée sur la mesure de l’Indice de masse corporelle (IMC). Le chiffre se calcule en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (m), et doit se situer en 18,5 et 25 pour être dit « dans la norme ». Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée comme étant « en surpoids », avec différents paliers allant jusqu’au stade d’une « obésité morbide ».

Ainsi, un tiers des 2 836 foyers sondés (33 %) avaient un IMC d’au moins 25, montrant une hausse de 4,4 % par rapport à 2013. Les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine étaient les plus touchées (respectivement 39,7 % et 39,2 %).

En demandant aux hommes en surpoids s’ils pensaient changer leurs habitudes de vie (alimentation, activité physique…), 39,3 % ont répondu « ça ne m’intéresse pas » ou « même si je me sens concerné, je ne compte rien modifier ».

Le nombre de femmes en surpoids est resté quant à lui plutôt stable au fil des années.

Par ailleurs, depuis quelques années, la mesure du tour de taille est devenue un critère plus important que l’IMC pour évaluer l’obésité et le risque de développer des maladies liées au surpoids.

