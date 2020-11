Les daims du parc de Nara en quête de nourriture désespérément

Actualités

Le parc de Nara est célèbre pour ses quelque 1 300 daims déambulant en liberté d’une façon totalement nonchalante parmi les visiteurs, qui sont plus de 13 millions annuellement. Mais la baisse du nombre de touristes en raison de la crise sanitaire a provoqué un changement d’attitude chez ces animaux.

S’ils sont habituellement nourris avec les biscuits spéciaux shika senbei (que l’on obtient moyennant une petite somme), le manque de personnes leur donnant à manger les incite à s’éloigner du centre du parc pour se déplacer vers d’autres endroits moins fréquentés, comme les bois, à la recherche de nourriture dans les arbres notamment.

Plus problématique encore, certaines boutiques de Nara ont reporté la présence de daims qui mangeaient leurs produits, comme chez les marchands de fleurs, et certains dégâts dans les petits champs environnants ont aussi été enregistrés.

Selon une étude de l’Université de Hokkaidô, le nombre de daims présents dans le parc au mois de juin était d’un tiers inférieur à celui du mois de janvier, avant que l’épidémie de coronavirus ne prenne de l’ampleur au Japon.

Un professeur de cet établissement explique que les daims sont en train de retrouver leur habitat naturel en cessant petit à petit de dépendre des humains, mais que l’arrivée de l’hiver est inquiétante. En effet, c’est une période où les denrées pour animaux se font de plus en plus rares, pouvant donc les affamer et entraîner des décès.

