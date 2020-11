« Sortie parc, gare d’Ueno » : le livre de Yû Miri remporte le prestigieux prix littéraire National Book Award

Actualités

Le 18 novembre, le livre Sortie parc, gare d’Ueno de Yû Miri a remporté le prix littéraire du National Book Award, l’une des distinctions les plus prestigieuses des États-Unis. L’œuvre a été récompensée dans la catégorie « Traductions anglaises ».

L’écrivaine est née à Yokohama en 1968 de parents coréens. Elle abandonne le lycée et se consacre à l’écriture de pièces de théâtre et à des mises en scène. Elle sort son premier roman en 1994 intitulé Poissons nageant contre les pierres (paru en France en 2015 aux éditions Actes Sud). En 1997, elle remporte la plus importante récompense littéraire japonaise, le prix Akutagawa, pour son livre Kazoku cinema (non paru en français). Depuis 2015, elle vit à Minami-Sôma, dans le nord-est du pays, une ville qui a été durement touchée par le séisme meurtrier, le tsunami et l’accident nucléaire de Fukushima.

« Je voudrais partager cette joie d’avoir reçu le prix avec les habitants de Minami-Sôma, qui souffrent toujours au quotidien des conséquences de la catastrophe du 11 mars 2011 », s’est exprimée l’écrivaine sur le site officiel de la cérémonie des National Book Award.

Le livre dépeint les différentes facettes de la société japonaise à travers la vie d’un homme qui naît le 23 décembre 1933, le même jour que l’empereur retiré Akihito. Il quitte Fukushima pour aller travailler dans la capitale en 1963, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo. Il perd sa femme et son fils, et finit sa vie dans la solitude totale, en étant devenu sans-abri.

Sortie parc, gare d’Ueno est sorti au Japon en 2014 et en France en 2015 (aux Éditions Actes Sud, traduction de Sophie Refle).

