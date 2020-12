Quand l’anime devient réalité : un immense robot Gundam qui bouge est exposé à Yokohama

Actualités

Un robot géant sorti tout droit du fameux anime Mobile Suit Gundam a été présenté à la presse le 30 novembre dans la ville de Yokohama, près de Tokyo. Ce spectacle d’envergure est organisé pour célébrer la mythique série japonaise qui a eu 40 ans en 2019.

Le mastodonte de 18 mètres de hauteur est capable de se mouvoir, et change ainsi de pose toutes les demi-heures, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Il est même illuminé le soir et dispose d’un pont d’observation.

L’attraction fait partie du Gundam Factory Yokohama, un complexe qui ouvrira ses portes au public le 19 décembre jusqu’à la fin du mois de mars 2022, et qui comprendra entre autres une reproduction du cockpit du fameux mecha et un café Gundam.

(Voir notre article : 40 ans de Gundam : la saga mythique qui a redéfini l’anime SF)

Gundam Factory Yokohama

Dates : du 19 décembre 2020 au 31 mars 2022

Horaires : 10 h à 21 h (dernière entrée à 20 h)

Accès : 7 minutes de marche de la station Motomachi-Chûgakai (ligne Minatomirai, sortie Marine Tower)

Tarifs : 1 650 yens pour les adultes, 1 100 yens pour les enfants de 7 à 12 ans. Le pont d’observation coûte 3 300 yens à partir de 7 ans.

Site officiel (en anglais)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]