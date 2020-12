L’impératrice Masako fête ses 57 ans, et s’est exprimée sur la situation actuelle

Actualités

L’impératrice Masako a fêté ses 57 ans le mercredi 9 décembre.

Toutefois, en raison de la crise sanitaire, aucun événement officiel ne sera tenu pour son anniversaire.

Elle s’est exprimée dans un message relayé par l’Agence de la maison impériale, notamment au sujet de la pandémie. « C’était une année terriblement difficile où nous avons souffert au plus profond de nous. Je prie de tout mon cœur pour que nous puissions nous unir et surmonter cette crise, tout en soutenant celles et ceux qui ont été les plus durement touchés. »



Le couple impérial (le 3 décembre, au palais d’Akasaka-gosho)

L’impératrice a également tenu à faire part de sa gratitude envers le personnel soignant qui se bat en première ligne contre le virus. Elle espère un jour pouvoir vivre dans un monde où chacun a le cœur en paix et porte de l’attention à toutes les personnes endurant des discriminations provoquées par la crise sanitaire, comme les personnes infectées ou celles qui ont subi de lourds dégâts financiers.

Cette année, si la plupart des obligations officielles de la famille impériale ont été annulées ou reportées, certaines ont pu être organisées en ligne, comme par exemple des réunions avec des experts scientifiques au sujet du coronavirus.

Le couple impérial n’a néanmoins pas eu l’occasion d’aller à la rencontre de son peuple. « C’est vraiment dommage », s’est exprimée l’impératrice dans son message.



(Le 3 décembre, au palais d’Akasaka-gosho)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]