Hommage à John Lennon : Yoko Ono appelle au contrôle des armes à feu

Le mardi 8 décembre, pour les 40 ans de la disparition de John Lennon, Yoko Ono, âgée de 87 ans, a fait passer un message appelant au contrôle des armes à feu. Son défunt mari avait été assassiné par balle par un fan déséquilibré devant son appartement de New York le 8 décembre 1980. Yoko Ono y vit toujours actuellement.

« 40 ans se sont déjà écoulés, et Sean, Julian et moi nous pensons toujours à John. Il nous manque », a écrit l’artiste japonaise sur son compte Twitter, accompagné du hashtag #guncontrolnow et #endgunviolence. Yoko Ono a également posté un message disant que « plus de 1 436 000 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis depuis le meurtre de John Lennon ».

De nombreux fans s’étaient rassemblés autour du Strawberry Fields, un mémorial édifié à Central Park en hommage à l’artiste, non loin du lieu du drame.

