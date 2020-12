Accord définitif entre le Japon et le laboratoire AstraZeneca pour l’envoi de 120 millions de doses de vaccin anti-Covid

Actualités

Le vendredi 11 décembre, le laboratoire AstraZeneca (anglais-suédois) a annoncé avoir conclu un accord définitif avec le Japon pour y envoyer 120 millions de doses de son vaccin anti-coronavirus. Ce dernier devant être administré deux fois, il concernera donc 60 millions de personnes, soit environ la moitié de la population japonaise.

Si ce vaccin n’est effectif en moyenne qu’à 70 %, il a l’avantage de se conserver entre 2 et 8 degrés. Les produits concurrents, le vaccin de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, doivent être préservés respectivement à -70 degrés et -20 degrés.

Le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca a été le premier a être validé par une revue scientifique, à savoir The Lancet, le mardi 8 décembre.

